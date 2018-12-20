وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تسعى لفتح الخط الساخن مع القيادة العسكرية في الشمال مطلع 2019

تخطط وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لتشغيل اللجنة العسكرية المشتركة مع الشمال في مطلع العام القادم لمناقشة فتح الخط المباشر بين قيادتي الجيش من البلدين وذلك لمناقشة مجمل القضايا العسكرية الرئيسة بين البلدين.

وتخطط الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - لإجراء مشاورات مع انطلاق اللجنة العسكرية المشتركة حول مسألة تخصيص منطقة الأعمال البحرية السلمية كمنطقة لصيد الأسماك في البحر الغربي وتخصيص منطقة تجريبية مشتركة لصيد الأسماك إضافة للتشاور حول مسألة مرور السفن الكورية الشمالية في مضيق جيجو في جنوب كوريا الجنوبية.

وأوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، في مؤتمر صحفي بشأن خطة عمل وزارة الدفاع عام 2019 في مقر الوزارة في سول اليوم الخميس، أنه من بين مهام الوزارة "تعزيز الجاهزية الدفاعية استعدادا للتهديدات الأمنية من كل الاتجاهات وبناء الثقة في المجال العسكري بين الكوريتين استنادا على تنفيذ اتفاقيات 19 سبتمبر العسكرية وبناء القوات العسكرية القوية من خلال إصلاح الدفاع لدعم السلام في شبه الجزيرة الكورية والاستعداد لنقل حق إدارة العمليات العسكرية وقت الحرب من القوات الأمريكية إلى الكورية اعتمادا على التحالف العسكري القوي الكوري الجنوبي-الأمريكي فضلا عن إقرار ثقافة مشجعة لأفراد الجيش ليكونوا مع الشعب وينالوا ثقته".

وقال الوزير إن الوزارة تتشاور مع الجانب الكوري الشمالي حول تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة وسبل تشغيلها من أجل مناقشة القضايا العسكرية الرئيسة بين الكوريتين.