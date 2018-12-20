البنك المركزي السويدي يرفع سعر الفائدة الرئيسي على الاقراض لأول مرة منذ 7 سنوات

رفع البنك المركزي السويدي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي على الاقراض إلى سالب 0.25%، من سالب 0.5%، وذلك لاول مرة منذ 7 سنوات.

وأرجع البنك المركزي الاسباب وراء اتخاذ القرار، إلى النشاط الاقتصادي القوي، والتضخم القريب من الهدف المنشود، بتحقيق نسبة 2%، وارتفاع حجم التوظيف، ومن المقرر أن يسري رفع سعر الفائدة اعتبارا من التاسع من يناير المقبل.

ويقول البنك إن الصراع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والعديد من الدول، بالإضافة إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد ساهما في حالة الشك بشأن الاقتصاد العالمي.