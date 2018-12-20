وزير الخارجية اللبناني: حجم الاعتداءات اليومية الإسرائيلية على بيروت واضح

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني، جبران باسيل، اليوم الخميس، أن لبنان لم يعتد يوماً على إسرائيل، وهو لا يخاف من أي موقف دولي.

وقال باسيل، فى تصريحات اليوم، إن "حجم الاعتداءات اليومية علينا من قبل اسرائيل واضح، ونحن لم نعتد يوماً عليها، ونحن لا نخاف من أي موقف دولي وقد ظهر ذلك في مجلس الأمن يوم أمس".

وتابع باسيل "نحن ندافع عن بلدنا وسيادتنا، ولم نعتد يوماً على اسرائيل. وأقله ان يكون موقفنا متماسكا ولكن الأهم أن يكون منسقاً ".

وكانت مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي قد قالت أمام مجلس الأمن خلال البيان الموجز للجلسة العلنية حول "الوضع في الشرق الأوسط" في نيويورك، إن لبنان أخذ مسألة الأنفاق التي تحدثت عنها إسرائيل عند الحدود الجنوبية، بدرجة عالية من الجدية، وقالت بصوت عالٍ وعلى أرفع المستويات وبوضوحٍ، أن لا مصلحة له بصراع جديد.