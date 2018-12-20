«هيومان رايتس ووتش» تدعو ميانمار إلى حل لجنة التحقيق في سوء معاملة الروهينجا

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ميانمار إلى حل اللجنة المستقلة التي تم تكليفها خلال الاشهر الاخيرة بالتحقيق في مزاعم إساءة معاملة مسلمي الروهينجا بولاية راخين، حيث اتهمتها بأنها "غير راغبة في التحقيق الجدي في جرائم خطيرة مزعومة ضد الروهينجا".

وقد حدد بيان صادر عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أحد أعضاء اللجنة، ويدعى أونج تون هتت، حيث أفاد بأنه كان قد قال في مارس الماضي إن ميانمار لديها "ضمير شفاف"، وأنه "لا يوجد في بلادنا شيء مثل التطهير العرقي والإبادة جماعية".

وأكدت "هيومان رايتس ووتش"، أن البيان يثبت الانحياز الواضح لاونج، عضو اللجنة.

يُذكر أن المراقبين ينتقدون اللجنة - المكونة من أربعة أعضاء، والتي كانت شكلتها حكومة ميانمار في مايو الماضي - بشكل دائم، لكونها أداة سياسية يزعمون أنها لن تؤدي إلى العدالة أو المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بل أنها تعمل بدلا من ذلك على إعاقة الجهود المبذولة من أجل تحقيق العدالة.