بوتين: العلاقات مع أوكرانيا لن تنفرج بسهولة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يعتقد أن علاقات بلاده مع الجارة أوكرانيا ستعود لطبيعتها في المستقبل القريب.

وقال بوتين -في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس في موسكو- «طالما كان من يتولون السلطة في كييف مصابين بمرض الخوف من روسيا، لن يتغير شيء في الموقف، بصرف النظر من هو الذي يحكم في الكرملين».

وبذلك يحمل بوتين أوكرانيا مجددا المسؤولية عن استمرار الأزمة بين موسكو وكييف.

وأكد الرئيس الروسي اهتمام بلاده بتحقيق السلام والرخاء في أوكرانيا لأن هذا البلد المجاور أحد كبار الشركاء التجاريين لروسيا، وقال إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع في الآونة الأخيرة.

وتصاعد الصراع بين البلدين مجددا منذ أواخر نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن منع خفر السواحل الروسي، بالقوة، سفنا تابعة للبحرية الأوكرانية من عبور مضيق كيرتش قبالة سواحل شبه جزيرة القرم. وتحفظ الروس على هذه السفن بأطقمها.

يشار إلى أن روسيا ضمت لأراضيها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، وهو ما تعتبره الكثير من دول العالم انتهاكا للقانون الدولي.