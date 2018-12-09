أصحاب «السترات الصفراء» في إسرائيل: لن نتوقف حتى خفض تكاليف المعيشة

قال نشطاء إسرائيليون، ارتدوا سترات صفراء ونزلوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة، على غرار احتجاجات مماثلة في فرنسا، أمس الأربعاء، إنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم حتى تنخفض تكاليف المعيشة في إسرائيل بشكل كبير.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن النشطاء قولهم "الجمهور يفهم قوة الحركة، لذلك سننزل إلى شوارع بلدة ريشون لتسيون في مظاهرة حاشدة مساء السبت، تخيلوا ما قد يحدث إذا ما صعدنا هذا الاحتجاج ".

وامتدت حركة "السترات الصفراء" التي اندلعت في فرنسا، إلى هولندا وبلجيكا والعراق والأردن وتونس.

ودفعت الاحتجاجات في فرنسا الحكومة إلى ألغاء الضريبة على الوقود، كما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة الأجور.