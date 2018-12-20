مقتل 7 أفراد من قوات الأمن الأفغانية إثر اشتباكات بإقليم فارياب شمال أفغانستان

لقي 5 جنود من الجيش الوطني الأفغاني وشرطيين اثنين مصرعهم إثر هجوم شنته حركة "طالبان" على نقاط تفتيش بمنطقة قيصر في إقليم فارياب شمال غرب أفغانستان، كما استولت الحركة على نقطتي تفتيش في المنطقة.

وقال رئيس شرطة المنطقة، عبد الأحد دهزاد- في تصريح نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، إن مسلحين من طالبان هاجموا نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن الأفغانية الليلة الماضية، مشيرا إلى أن مسلحي طالبان تكبدوا خسائر بشرية إثر الهجوم.

من جهته، قال عضو بارز لدى "طالبان" في إقليم فارياب، إن 13 فردًا من قوات الأمن قتلوا كما تم الاستيلاء على 12 صاروخًا وبنادق آلية، مضيفا أن مسلحًا من الحركة قُتل بينما أصيب اثنان آخران في تبادل لإطلاق النار.