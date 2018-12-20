قاض بنيويورك يرفض إسقاط تهم الاغتصاب والتحرش عن هارفي واينستن ويستكمل محاكمته

ظهر المنتج الهوليودي هارفي واينستن اليوم، بأحد محاكم نيويورك لحضور الجلسة التي ستشكل نقطة تحول في قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية التي اتهمته بها نجمات السينما العالمية مطلع العام الماضي، وتوالت عليه الاتهامات دون توقف منذ ذلك الحين.

وفي جلسة استماع قصيرة مدتها 10 دقائق سمع القاضي الأمريكي جيمس بورك طلب فريق الدفاع بانتفاء التهم عن موكله ورفضها، والتشكيك في المزاعم وأدلة التحقيقات التي تستند إليها القضية، ولكن القاضي لم يستجب لمحاولات الدفاع، ورفض إسقاط التهم عن واينستن، وقرر استكمال الإجراءات، وحدد موعد لجلسة استماع ثانية يوم 7 مارس المقبل، بحسب مجلة فاريتي الأمريكية.

بالرغم من توجيه العشرات من المزاعم ضد واينستن من قبل نجمات هوليوود، إلا أن القضية الدائرة في نيويورك بنيت على اتهام من سيدتين إحداهما تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا عام 2013، والأخرى تتهمه بإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه عام 2006، ولكن فريق الدفاع عنه يؤكد أن أية علاقة جنسية أقامها مولكهم جاءت بالتراضي بين جميع الأطراف بحسب وصفهم.

قرار القاضي الأمريكي قوبل باعتراض وإحباط من قبل دفاع واينستن، في الوقت الذي أشاد به عدد كبير من الحاضرين للمحاكمة، خاصة أن هذه القضية لا علاقة لها بحملة "أنا أيضا- #MeToo" الناهضة ضد التحرش، ولكنها قضية قائمة على أدلة حقيقية.

منذ نهاية 2017 واجه المنتج الأكثر نفوذا في هوليوود هارفي واينستين، اتهامات من العشرات من السيدات بتعرضهن للتحرش الجنسي على يديه، واستغلاله نفوذه في الإضرار بمصالحهن العملية في حالة رفض الاستجابة له أبرزهن أنجلينا جولن، وآسيا أرجنتينو، وروز ماكجاون وغيرهن.