الدنمارك تقرر نقل السجناء الأجانب إلى جزيرة نائية

مرر البرلمان الدنماركي اليوم الخميس، مقترحا لنقل السجناء الأجانب إلى جزيرة صغيرة نائية ببلدية "فوردينغبورغ"، وذلك في إطار إقرار ميزانية العام الجديد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الحكومة تعتزم نقل أكثر من 100 مجرم لجزيرة ليندهولم، ممن لا يمكن تنفيذ قرارات ترحيلهم إلى بلادهم، خوفا من تعرضهم للقتل أو التعذيب.

كما أشارت الشبكة إلى أن الخطة لاقت انتقادات من الأمم المتحدة، وقال حقوقيون إن الخطة ترمز إلى موقف الدنمارك الصارم تجاه الهجرة.

يشار إلى أن الجزيرة تستخدم كمختبر للعلماء الذين يبحثون أمراض أنفلونزا الخنازير وداء الكلب والأمراض المعدية الأخرى، كما تحمل العبارة الوحيدة التي تسافر للجزيرة اسم "فيروس".