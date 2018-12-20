خبير في الشئون الإيرانية: خروج أمريكا من الاتفاق النووي العنوان الأبرز في إيران لعام 2018

قال الخبيرُ في الشؤون الإيرانية، علي الأحوازي، إنَّ العنوان الأبرز في إيران لعام 2018 هو خُروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، بالإضافة إلى محاولات إيران لبقاء الاتفاق والنجاح في الحصول على صيغة لِلتعامل والتبادل التجاري مع الدول الأوروبية.

وأضاف الأحوازي، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أنَّ الصراع الداخلي الإيراني والاتهامات المُوجهة منْ قبل الأطراف في داخل أروقة الحكم في إيران هو يُركز على هذا الأمر في إيران لعام 2018، بالإضافة إلى أنَّ التيار المتشدد يَتهم الإصلاحيين والحكومة المُعتدلة بأنها تسرعت في الاتفاق وكبدت الحكومة والدولة خسائر فادحة.