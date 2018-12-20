الخارجية الباكستانية تدين انتهاكات الهند لحقوق الإنسان في كشمير

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، عمليات إبادة المدنيين العزل على يد القوات الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، داعية المؤسسات الدولية إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الإقليم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل - خلال المؤتمر الوزاري الأسبوعي حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - "إن الهند تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار على الخط الحدودي الفاصل بين شطري إقليم كشمير ، من أجل شغل انتباه المجتمع الدولي لما تقوم به من أعمال و اعتداءات على قاطني الإقليم".

وأضاف فيصل أن استخدام الهند للقوة تجاه الشعب في كشمير لن يتمكن من كتم صوت الحرية.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".