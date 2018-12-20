محكمة نيوزيلندية تقضى بأحقية قطب الإنترنت كيم دوت كوم في الاستئناف على حكم ترحيله لأمريكا

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تدخل المعركة القانونية بشأن ترحيل قطب الإنترنت الشهير كيم دوت كوم مرحلة جديدة، اليوم الخميس، عقب أن قضت المحكمة العليا النيوزيلندية بمنحه حق الطعن على حكم ترحيله.

وقال ارا روثكين محامي دوت كوم، في بيان نشره على موقع "تويتر": "نحن سعداء أن المحكمة العليا النيوزيلندية منحت دوت كوم حق الطعن على حكم ترحيله".

وكانت المحكمة العليا في نيوزيلندا قد قضت في فبراير 2017 بأن دوت كوم، مؤسس موقع ميجا ابلود لمشاركة الملفات وأعوانه مؤهلون للترحيل للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تهم جنائية تشمل التآمر لارتكاب أعمال ابتزاز وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وغسل الأموال.

وأيدت محكمة الاستئناف في نيوزيلندا في يونيو الماضي هذا القرار، وأعلن دوت كوم أنه سوف يعرض القضية أمام المحكمة العليا.

وكان محامي من أمريكا قد قال مطلع هذا الشهر، إن المحكمة العليا ليس لديها صلاحية قضائية للاستماع لطعن دوت كوم.

ونشرت المحكمة اليوم قرارها، وقالت إنه من صلاحياتها الاستماع للقضية ومنحت دوت كوك وأعوانه حق الاستئناف.

ويُذكر أن دوت كوم وثلاثة من زملائه السابقين قد يواجهوا حكم السجن لعقود في حال ترحيلهم لأمريكا وإدانتهم.

ومن المتوقع عقد جلسة الاستئناف في أبريل المقبل.