رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان

التقى المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد مع رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا لمناقشة الأمن الإقليمي ومبادرة السلام في أفغانستان.

وكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية - "إن خليل زاد يقدر الجهود الباكستانية المبذولة في عملية السلام الأفغانية"، وأضاف أن "رئيس الأركان أكد مجددا أن السلام في أفغانستان مهم لباكستان، كما أكد مواصلة الجهود لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

ويأتي ذلك اللقاء في أعقاب المفاوضات بين حركة طالبان والولايات المتحدة والتي جرت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الاثنين الماضي وانتهت أمس الأربعاء.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تعمل على إجراء جولة أخرى من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة، دون تحديد الموعد أو المكان.

وأصدرت السفارة الأمريكية لدى باكستان بيانا جاء فيه أن: "الولايات المتحدة ترحب بأي إجراءات تقوم بها الحكومة الباكستانية لتعزيز التعاون، بما في ذلك إجراء مفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية".

كما سلط خان الضوء على حرص باكستان على تحقيق السلام الدائم والمصالحة في أفغانستان من خلال التسوية السياسية.