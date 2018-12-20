الرئيس السوداني يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين بلاده وإثيوبيا

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، على قوة ومتانة العلاقات بين بلاده وإثيوبيا، داعيا إلى مزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء ببيت الضيافة بالخرطوم، بنائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دمكي مكنن، الذي نقل له تعازي إثيوبيا حكومة وشعبا للسودان في ضحايا طائرة والي القضارف ورفاقه.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لعدد من القضايا التي تهم البلدين، على رأسها معالجة كافة المسائل المتعلقة بالحدود، كما اتفق الجانبان على أهمية تفعيل لجان الحدود المشتركة وترسيمها بين البلدين، والعمل معا للانتهاء من المهمة في وقت مبكر، بجانب أهمية تنشيط لجان التعاون القائمة بين الجانبين في كافة مستوياتها.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، "التقيت الرئيس البشير، وتحدثنا بصراحة في كيفية تطوير العلاقات الثنائية، واتفقنا علي تكوين لجان لتنفيذ الاتفاقيات ودعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات ومعالجة المسائل المتعلقة بالحدود".