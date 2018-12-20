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توجو تجري الانتخابات التشريعية بالرغم من مقاطعة المعارضة

لومي - د ب أ:
نشر فى : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 3:51 م | آخر تحديث : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 3:51 م

توجه ناخبو توجو، اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية، وسط أزمة سياسية مستمرة ومطالب متزايدة بإنهاء حكم أسرة جناسينجبي المستمر منذ 50 عاما.

ومع مقاطعة مجموعة من 14 حزبا معارضا للانتخابات قائلين إنها سوف يتم تزويرها، من المتوقع أن يحافظ تحالف الحزب الحاكم على أغلبية الثلثين التي يتمتع بها في البرلمان.

وتنظم مجموعة أحزاب المعارضة، التي تطلق على نفسها اسم «سي 14» احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أغسطس 2017، وحشدت مئات الآلاف من المتظاهرين.

ويتنافس نحو 850 مرشحا على 91 مقعدا في الجمعية الوطنية في توجو، وينتمي معظمهم إلى ائتلاف الحزب الحاكم «تجمع شعب توجو/اتحاد الجمهورية».

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