شلل مروري في العاصمة الإيطالية جراء تظاهرة احتجاجا على حظر الحافلات

أصاب الشلل حركة المرور في وسط روما، اليوم الخميس، فيما قامت الشركات المشغلة للحافلات السياحية بسد أحد الميادين الرئيسية في المدينة احتجاجا على قيود تلوح في الأفق على أنشطتها.

واحتلت أكثر من 100 حافلة سياحية ميدان "بياتسا فينيسيا"، الذي يحتضن شجرة الكريسماس في روما القريبة من المدرج الروماني "الكولوسيوم" ومجلس البلدية الواقع في هضبة كابيتولين، وهي الأعلى بين هضبات روما السبع.

ونظرا للاحتجاج جرى غلق الميدان أمام حركة المرور المعتادة، ما تسبب في تكدس السيارات.

وينتاب مشغلو الحافلات السياحية الغضب لأن عمدة روما فيرجينيا راجي قررت حظر كل الحافلات السياحية تقريبا من الوصول إلى وسط روما، بدءا من الأول من يناير المقبل.

وتعد الحافلات الكبيرة منظرا قبيحا في وسط روما التاريخي كما أنها تزيد من الاختناق المروري، بحسب راجي، ولكن ممثلي الصناعة يقولون إن القيود سوف تدفع الكثيرين من الشركات المشغلة للحافلات لوقف أنشطتها.

وقال شينسيا رينسي رئيس الرابطة التجارية "أسوفياجي كونفزرشينتي"، لوكالة أنباء أدنكرونوس: "بدءا من الأول من يناير سوف نكون عاطلين عن العمل، لدينا خفض بالفعل في الحجوزات بنسبة 10%".