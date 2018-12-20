ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال أسبوع بأقل من التوقعات

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر الحالي بأقل من التوقعات، وذلك بعد تراجعه بصورة ملحوظة في الأسبوع السابق.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 214 ألف طلب، بارتفاع قدره 8000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات غير المعدلة، حيث كان 206 آلاف طلب.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الاسبوع الماضي إلى 216 ألف طلب.

جاء الارتفاع الأقل من المتوقع لعدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي، بعد وصوله في الأسبوع السابق إلى أقل مستوى له منذ حوالي 3 أشهر.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 222 ألف طلب، بتراجع قدره 2750 طلبا عن الأسبوع السابق حيث كان 224250 طلبا وفقا للبيانات غير المعدلة.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع بواقع 27 ألف طلب ليصل إلى 688ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر الحالي.