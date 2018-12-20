الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات من الشاحنات والحافلات للمرة الأولى

وافق وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على خفض الانبعاثات من الشاحنات والحافلات للمرة الأولى على الإطلاق، بنسبة 15 % عام 2025 و30 % في 2030.

واختارت ألمانيا الامتناع عن التصويت.

وألمانيا، الرائدة في صناعة السيارات، من بين الدول الأعضاء الأكثر ترددا في دعم خفض الانبعاثات بشكل كبير.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه، اشتراكية ديمقراطية، بعد التصويت إنها "كانت تود التوقيع" على الاتفاق..".

وأضافت "أن النأي بالنفس إزاء هذه القضية البيئية المهمة أكثر إحراجا".

ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليا التفاوض بشأن هذه المعايير مع البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التطبيق.

وتتماشى هذه المعايير مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في مايو الماضي، لكنها أقل طموحا من مقترحات البرلمان الأوروبي، التي تطالب بخفض الانبعاثات بنسبة 35% في عام 2030.

وبغض النظر عن النتيجة، فإن الخطة ستكون المرة الأولى التي يضع فيها الاتحاد الأوروبي قيودا على انبعاثات الشاحنات والحافلات.