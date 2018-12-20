الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عشرة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، وخمسة مواطنين على الأقل من القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة كفاح صلاح الدين من بلدة حزما لساعات، وأفرج عنها لاحقا.

وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، وحققت مع عائلته لساعات.

من ناحية أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن محكمة سالم العسكرية، رفضت إخلاء سبيل وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة وشقيقه أمجد، المعتقلان منذ شهرين تقريبا.

وأوضحت الهيئة -في بيان- أن محاميها طلب الإفراج عن والدة الشهيد نعالوة وشقيقه بكفالة مالية، لكن نيابة الاحتلال رفضت ذلك، وأبقت على اعتقالهما.

ولفتت إلى أن محاميها سيقدم استئنافًا لمحكمة الاستئناف في عوفر، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، لكون لائحة الاتهام المقدمة بحقهما لا تستند لأي حقائق، وإنها أبرمت كرد فعل.