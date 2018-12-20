سفير السعودية لدى واشنطن: الرياض تعمل من أجل السلام في أفغانستان

أكد السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، التزام السعودية بإحلال السلام في أفغانستان، ومساعدة الشعب الأفغاني على التحول من مرحلة الحرب إلى مرحلة التنمية.

وقال بن سلمان، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "ستستمر المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ببذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والإستقرار للشعب الأفغاني الشقيق وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار".

وأضاف "عملت المملكة وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرا، ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام".