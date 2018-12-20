الشرطة البريطانية تنشر قناصة ومروحية للبحث عن مشغلي طائرات مسيرة في مطار جاتويك

نشرت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، قناصة ومروحية في إطار جهود للبحث عن مشغلي طائرات مسيرة، عرقلت حركة الطيران في أحد المطارات البريطانية الأكثر إشغالا لأكثر من 14 ساعة.

وقال مطار جاتويك، إنه تم رصد طائرة جديدة مسيرة بعد الساعة الحادية عشر صباحا، بعد 14 ساعة من رصد الطائرة الأولى.

وقال كريس وودروفي، رئيس العمليات بالمطار، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن 110 آلاف راكب تأثروا بوقف الرحلات الجوية، اليوم.

وقالت شرطة ساسكس، على حسابها على موقع "تويتر"، إن رجال الشرطة يعتقدون أن "الطائرات المستخدمة مخصصة لأغراض صناعية"، مضيفة: "مستمرون في البحث عن مشغلي هذه الطائرات".

نشرت وسائل الإعلام البريطانية، صورا لمروحية تابعة للشرطة تحلق فوق المدرج، ورجال شرطة يحملون بنادق بالقرب من المطار.