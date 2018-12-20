السجن 3 سنوات لمعلمة أمريكية اغتصبت طالبا عمره 14 سنة

-صورت الطالب عاريا وأرسلت له الصور .. والقاضي: أفعالك لها عواقب على مدى الحياة



قضت الدائرة القضائية السابعة في ولاية فلوريدا الأمريكية بالسجن 3 سنوات على معلمة عمرها 27 عاماً، لممارستها الجنس مع طالب عمره 14 عامًا، وصورته عاريا وأرسلت له الصور.

وواجهت المعلمة ستيفاني بيترسون تهمتين هما اغتصاب طفل، وإرسال مواد ضارة لقاصر بوسائل إلكترونية، وأقرت بهما خلال محاكمتها في أكتوبر الماضي.

ونجح دفاع بيترسون في الوصول إلى الحد الأدنى للعقوبة وهو السجن 3 أعوام وقضاء عامين في الإقامة الجبرية عند إطلاق سراحها من السجن.

قبل هذه المناقشات، طلب الادعاء بتوقيع عقوبات تصل مدتها إلى 10 سنوات سجن، في الجرائم التي تحاكم عليها بيترسون، لكن الدفاع قال إن بيترسون تعاني من مشاكل بالصحة العقلية، فضلاً عن تلقيها علاج للتعافي من المخدرات والكحول.

وخلال إجراءات المحكمة، تحدثت والدة الضحية إلى المحكمة بكلمات مؤثرة، قائلة: "لا أعتقد أن كلماتي ستكون قادرة على التعبير عن الخراب والحزن الذي مر به نجلي"، مضيفة: "لم يعد الطفل النابض بالحياة المبستم كما كان، لقد أصابه الفتور، ولا يثق في الناس الجدد ولا أصدقائه القدامى".

فيما سمح رئيس المحكمة، بول زامبرانو، لبيترسون بالحديث، وقالت إنها "تتمنى كل يوم الصراخ والاعتذار عن جريمتها" مضيفة أنه "لا توجد كلمات كافية لوصف مقدار الندم الذي أشعر به لما حدث وسأظل أشعر بالأسف حتى اليوم الذي أموت فيه".

وفي الحكم، قال القاضي زامبرانو إن المتهمة لم تساعد نفسها على التعافي من الكحول والمخدرات، وأضاف موجها حديثة لها: "أفعالك لها عواقب بالنسبة لك ولهذا الطفل مدى الحياة، هذه أفعال لن تخرج من الذاكرة أبدا".