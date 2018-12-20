ترودو: احتجاز الصين لمواطن كندي ثالث ليس له صلة بقضية هواوي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الأربعاء، إن احتجاز مواطن كندي ثالث في الصين يبدو أنه ليس له صلة بقضية المديرة المالية لهواوي مينج وانتشو، التي اعتقلت في كندا بناء على طلب من السلطات الأمريكية، أوائل الشهر الجاري.

وأدلى ترودو بهذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام في أوتاوا بعدما أكد مسؤولون كنديون في وقت سابق اليوم أنه جرى احتجاز مواطن كندى ثالث في الصين.

وقال ترودو باللغة الفرنسية إن الشخصين اللذين اعتقلا في السابق "وجهت لهما اتهامات خطيرة، مشكلات تخص الأمن القومي والاستخبارات، لذلك هذه الجرائم كانت أكثر خطورة".

وأكد "لدينا فقط الدلائل الأولية.. إنه (احتجاز كندي ثالث) ليس مرتبطا بقضية الأمن القومي للصينيين"، مضيفا أن القضيتين الأوليين كانتا "مختلفتين تماما" عن قضية روتينية أو مشكلة بشأن التأشيرة، على سبيل المثال.

وقالت ميجان جريفلاين، وهي متحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية، "مسؤولو القنصلية يقدمون المساعدة للأسرة.. ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل بموجب قانون الخصوصية".

وكانت السلطات الكندية القت القبض على المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في فانكوفر في الأول من ديسمبر بناء على مذكرة اعتقال أمريكية. وتم الإفراج عنها بكفالة بانتظار نتائج جلسات الترحيل إلى الولايات المتحدة، حيث تواجه اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

وعقب ذلك، ألقت الصين القبض على كنديين اثنين للاشتباه في "كونهما يعرضان الأمن الوطني للخطر"

والتقى مسؤولون من القنصلية الكندية بالكنديين يوم الاثنين الماضي، المحتجزين مطلع الأسبوع.