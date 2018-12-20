الدفاع الروسية: رصد 20 انتهاكا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 7 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 13 انتهاكا، ولم تشر الوزارة إلي الجهة أو الجهات التي انتهكت هذا النظام.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس - إلى أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات إدلب وحماه واللاذقية، مضيفة أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا لم ينفذ أية عمليات إنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالي ما تم تنفيذه من عمليات إنسانية بلغ 2018 عملية إنسانية بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية وصل إلى 3170 طنا، موضحة أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي قبلت تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.