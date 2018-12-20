الشرطة البريطانية تواصل بحثها عن مشغلي طائرات مسيرة في مطار جاتويك وتنفي صلته بالإرهاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، بحثها عن مشغلي طائرات مسيرة ، عرقلت حركة الطيران في ثاني أكثر مطارات العاصمة البريطانية لندن إشغالا لأكثر من 12 ساعة.

وأعلن مطار جاتويك استمرار تعليق جميع الرحلات الجوية "بسبب تواصل نشاط الطائرات المسيرة " وحذر من حالات تأخير وإلغاء كبيرة".

ووصفت شرطة ساسكس تسيير تلك الطائرات بأنه "عمل متعمد" بيد أنها قالت إنه لا يوجد مؤشر على صلته بالإرهاب.

وتم إيقاف الرحلات الجوية بعد ورود تقارير أفادت برؤية العديد من الطائرات المسيرة تحلق فوق المطار الواقع في مقاطعة ساسكس بجنوب إنجلترا من الساعة التاسعة مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) .

وقالت شرطة ساسكس، في تغريدة على حسابها على موقع تويتر:" إننا نجري بحثا مشتركا مع مطار جاتويك عن مشغلي تلك الطائرات التي شوهدت في جاتويك."

وقال المطار إن المدرج الوحيد أعيد فتحه لفترة وجيزة في الساعة الثالثة من صباح اليوم الخميس، ولكن أعيد إغلاقه مرة أخرى بعد 45 دقيقة إثر "مشاهدة المزيد من الطائرات المسيرة في محيط المطار".

وأكد جريس وودروفي، رئيس العمليات بالمطار لهيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي" إن 110 الاف راكب تأثروا بوقف الرحلات الجوية اليوم.

وأضافت الشرطة " نحن مستمرون في البحث عن مشغلي هذه الطائرات".