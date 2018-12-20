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وزير الخارجية الأردني يبدأ بعد غد زيارة للجزائر تستمر يومين

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
الجزائر- أ ش أ
نشر فى : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 8:23 م | آخر تحديث : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 8:23 م

يقوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، يومي السبت والأحد المقبلين، بزيارة إلى الجزائر في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس في بيان لها، إن الوزير الأردني سيجري خلال هذه الزيارة مباحثات مع عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري تتناول علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، وذلك تنفيذًا للإرادة المشتركة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال هذا اللقاء، استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص مستجدات الساحة العربية، حيث سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بالعمل العربي المشترك وإصلاح أجهزته ومنظومته.

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