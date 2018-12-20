الخميس 20 ديسمبر 2018 1:58 م القاهرة القاهرة 20.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

مذكرة تفاهم سعودية سويسرية لتقييم دراسة جدوى لإنشاء شركة بتروكيماويات

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 1:21 م | آخر تحديث : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 1:21 م

وقعت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات مذكرة تفاهم مع شركة "كلارينت انترناشونال إيه جي" السويسرية، لتقييم دراسة جدوى لإنشاء شركة مشتركة تمتلك مصنعا لتصنيع الإيثوكسيلات.

وقالت الشركة، في بيان نشر اليوم الخميس على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن مذكرة التفاهم ستحدد المبادئ الأساسية للتعاون بين الطرفين في تقييم دراسة الجدوى لإنشاء الشركة التي ستقع داخل مجمع شركة "كيان السعودية" بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة، لتصنيع الإيثوكسيلات بطاقة إنتاجية 120 ألف طن وذلك باستخدام المواد التي تنتجها "كيان".

وأضافت أن مدة المذكرة عامان من تاريخ التوقيع، وأنها وتنتهي في 19 ديسمبر 2020، موضحة أن مذكرة التفاهم المقترحة تعد مذكرة مع طرف له علاقة باعتبارها أبرمت مع شركة "كلارينت إنترناشونال إيه جي"، وهي شركة تابعة لـ "كلارينت إيه جي"، والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ما نسبته 24.99%، وتمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ما نسبته 35% من شركة "كيان" السعودية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك