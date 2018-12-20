مذكرة تفاهم سعودية سويسرية لتقييم دراسة جدوى لإنشاء شركة بتروكيماويات

وقعت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات مذكرة تفاهم مع شركة "كلارينت انترناشونال إيه جي" السويسرية، لتقييم دراسة جدوى لإنشاء شركة مشتركة تمتلك مصنعا لتصنيع الإيثوكسيلات.

وقالت الشركة، في بيان نشر اليوم الخميس على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن مذكرة التفاهم ستحدد المبادئ الأساسية للتعاون بين الطرفين في تقييم دراسة الجدوى لإنشاء الشركة التي ستقع داخل مجمع شركة "كيان السعودية" بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة، لتصنيع الإيثوكسيلات بطاقة إنتاجية 120 ألف طن وذلك باستخدام المواد التي تنتجها "كيان".

وأضافت أن مدة المذكرة عامان من تاريخ التوقيع، وأنها وتنتهي في 19 ديسمبر 2020، موضحة أن مذكرة التفاهم المقترحة تعد مذكرة مع طرف له علاقة باعتبارها أبرمت مع شركة "كلارينت إنترناشونال إيه جي"، وهي شركة تابعة لـ "كلارينت إيه جي"، والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ما نسبته 24.99%، وتمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ما نسبته 35% من شركة "كيان" السعودية.