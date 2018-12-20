ترامب: حان الوقت ليحارب الآخرون في سوريا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الوقت قد حان ليحارب الآخرون في سوريا"، وذلك في معرض الدفاع عن قراره بسحب القوات الأمريكية من البلاد.

وتساءل ترامب، على صفحته على موقع "تويتر": "هل تريد الولايات المتحدة أن تصبح الشرطي في الشرق الأوسط، ولا تجني شيئا إلا إضاعة الأرواح الثمينة وتريليونات الدولارات لحماية آخرين، في أغلب الحالات، لا يقدرون ما نفعله".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هل نريد أن نظل هناك للأبد؟ حان الوقت ليحارب الآخرون في النهاية"، معتبرا أن محاربة تنظيم داعش هي مسئولية كل من روسيا، وإيران، وآخرين، وأنه "حان وقت العودة للوطن والبناء".