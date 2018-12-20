السودان وإثيوبيا يؤكدان حرصهما على تأسيس علاقات قوية مبنية على التعاون بينهما

أكد السودان وإثيوبيا حرصهما على تأسيس علاقات قوية مبنية على إحكام التعاون والتنسيق بينهما، مشددين على تفعيل الآليات اللازمة والعمل على بناء علاقات ثنائية استراتيجية ونموذجية.

ونوه الجانبان إلى استعدادهما للعمل سوياً من أجل التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر، بنائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمكي مكنن، اليوم الخميس،

بالقصر الجمهوري بالخرطوم.

وجدد كبر، خلال اللقاء، حرص السودان على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا في ظل القيادة السياسية للبلدين والعمل على تفعيل اللجان المشتركة خاصة اللجنة الاقتصادية والمتصلة بترسيم الحدود.

وأوضح كبر، أن البلدين توافقا سياسيا بعد عملية الحوار الوطني بمشاركة المكونات السياسية وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن السودان مقبل على مرحلة إجراء الانتخابات في 2020، وبصدد كتابة الدستور الدائم للبلاد الذي يضمن تحقيق الاستقرار والسلام.

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده دعت كل الأحزاب السياسية لتغيير المناخ السياسي وعمل خارطة الطريق من أجل بيئة سياسية مسالمة.

وأكد مكنن حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع السودان، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي تعزز العلاقات الاقتصادية خاصة الموارد البشرية، وأهمية الارتقاء بالعلاقات التنموية والاقتصادية.

وفي سياق متصل، التقى النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، اليوم الخميس بالقصر الجمهوري، بنائب رئيس الوزراء الإثيوبي .

وأكد صالح، خلال اللقاء، عمق واستراتيجية العلاقات السودانية الإثيوبية، داعيا إلى تعزيزها وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين عبر إقامة العديد من المشروعات التنموية ومن بينها الربط الكهربائي وخطوط السكك الحديدية، بجانب تفعيل الآليات واللجان الوزارية المشتركة سيما لجنة ترسيم الحدود بين البلدين.

وبدوره، أكد المسئول الإثيوبي، اهتمام بلاده بمنطقة القرن الأفريقي وخاصة علاقاتها بالسودان، وحرصها على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين.