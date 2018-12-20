انتخابات تشريعية في توجو رغم مقاطعة المعارضة

توجه ناخبو توجو، اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية وسط أزمة سياسية مستمرة ومطالب متزايدة بإنهاء حكم أسرة جناسينجبي المستمر منذ 50 عاما.

ومع مقاطعة مجموعة من 14 حزبا معارضا للانتخابات قائلين إنها "سوف يتم تزويرها"، ومن المتوقع أن يحافظ تحالف الحزب الحاكم على أغلبية الثلثين التي يتمتع بها في البرلمان.

وتنظم مجموعة أحزاب المعارضة، التي تطلق على نفسها اسم "سي 14" احتجاجت مناهضة للحكومة منذ أغسطس 2017، وحشدت مئات الآلاف من المتظاهرين، وواجهت الاحتجاجات في بعض الأحيان عنفا من جانب قوات الأمن.

ومع ذلك كانت الأمور هادئة في العاصمة لومي صباح اليوم الخميس، مع إغلاق الحانات والمطاعم والتواجد الأمني المكثف، ولا سيما في المناطق الموالية للمعارضة.

وقال مواطن عرف نفسه فقط باسم كوزي، وهو مدير في مجال الاتصالات: "لن أدلي بصوتي لأن التصويت يمثل خيارا، ولن يكون هناك الكثير من الخيارات فى ضوء أن معظم الأحزاب السياسية ذات الصلة، اختارت مقاطعة المسرحية الهزلية المتمثلة في الانتخابات".

وقال إيدوه سونسي، مقاول يقيم في لومي، إنه لن يشارك في التصويت حتى لو شاركت فيها المعارضة، مضيفا أن "الطرفان راديكاليان للغاية ولا يريدان أن يقدما تنازلات، ويرسلان الأبرياء ليقتلوا على الطرق".

ويتنافس نحو 850 مرشحا على 91 مقعدا في الجمعية الوطنية في توجو وينتمي معظمهم إلى ائتلاف الحزب الحاكم "تجمع شعب توجو أو اتحاد الجمهورية".

وحكم الرئيس فاوري جناسينجبي البلاد المنكوبة بالفقر بقبضة من حديد منذ أن تولى الحكم خلفا لوالده جناسينجبي إياديما بعد انتخابات متنازع عليها في عام 2005 .

وجناسينجبي إياديما، هو أحد حكام إفريقيا الأكثر بقاءا في السلطة، قد بقى في السلطة 40 عاما تقريبا من عام 1967 وحتى وفاته في عام 2005، وتقول منظمة العفو الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان إن حكومة جناسينجبي مسؤولة عن عمليات ضبط واعتقال تعسفية وتعذيب وغير ذلك.

وتعد توجو واحدة من أفقر بلدان العالم حيث يعيش أكثر من نصف السكان بأقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.