«بوتين» يحذر من التقليل بشأن خطر الحرب النووية في العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من تزايد اتجاه في العالم للتقليل من شأن تهديد الحرب النووية.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو "هذا الاتجاه يحدث ويتزايد" مضيفا أن الحرب النووية "يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الحضارة بأسرها، وربما الكوكب نفسه".

ودخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق في مواجهة لعقود من الزمان وسط تهديد مستمر بالحرب النووية.

وجرى تقييد المواجهة بواسطة اتفاقيتين تقيدان مثل هذه الأسلحة، إحداهما معاهدة الحد من منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية لعام 1972 ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى لعام 1987.

وألغت الولايات المتحدة بالفعل المعاهدة الأولى وتريد الآن الانسحاب من المعاهدة الثانية ، حيث تدهورت علاقات روسيا في السنوات الأخيرة مع الدول التي تدعم الأطراف في النزاعات الجارية في أوكرانيا وسورية.

وقال بوتين "نلاحظ الان انهيار النظام الدولي للسيطرة على الأسلحة".

وأضاف "من الصعب تخيل كيف سيتطور الوضع" مع خروج الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وتساءل " إذا ظهرت مثل هذه الصواريخ في أوروبا ، فما الذي يجب أن نفعله؟ سنحتاج إلى ضمان أمننا".