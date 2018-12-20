محكمة يابانية ترفض طلب تمديد احتجاز رئيس نيسان السابق

رفضت محكمة طوكيو الجزئية، اليوم الخميس، طلب الإدعاء العام في اليابان بتمديد احتجاز رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، مما يعزز فرصه لتقديم دفاع ضد مزاعم بارتكابه مخالفات مالية.

وذكرت المحكمة - في بيان نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - أنها رفضت أيضًا طلب تمديد احتجاز مساعد كارلوس غصن جريج كيلي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار يعني أن كلا من غصن وكيلي - اللذان اعتقلا في 19 نوفمبر الماضي - قد يتم الإفراج عنهما قريبًا من مركز احتجاز طوكيو، وذلك بعد احتجازهما لمدة شهر للاشتباه في ارتكابهما مخالفات مالية.

يذكر أن الإدعاء العام طلب تمديد احتجاز غصن لعشرة أيام في تهمة منفصلة تم توجيهها للرئيس السابق لنيسان، في 10 ديسمبر الجاري، بأنه قلل من حجم دخله الحقيقي بـ3ر37 مليون دولار في تقارير الشركة.

يشار إلى أن مجلس شركة نيسان أقال غصن من منصبه كرئيس للشركة كما استبعد مساعده كيلي، إلا أن شركة رينو لم تقل غصن حتى الآن من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وعينت شخصًا آخر في هذا المنصب بصورة مؤقتة.