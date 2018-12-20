الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة مجددا

رفع المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 25ر0 نقطة لتتراوح بين 25ر2 إلى 5ر2%.

يذكر أن هذا القرار كان متوقعا على نطاق واسع حتى مع وجود بقايا شك في حدوث ذلك في الفترة الأخيرة.

كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب مارس ضغوطا كبيرة على المجلس الذي يعمل بشكل مستقل عن السياسة.

وكان ترامب حذر من هذه الخطوة بدعوى أن رفع أسعار الفائدة، دون ضرورة، يمكن أن يخنق الاقتصاد الأمريكي.

يشار إلى أن هذه هي المرة التاسعة التي يرفع فيها المجلس أسعار الفائدة منذ عام 2015 والرابعة خلال العام الجاري.

وألمح المجلس إلى احتمال تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل.

وقال المجلس إنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مجددا بشكل تدريجي، لكنه توقع أن يتم زيادة أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2019، بعدما كانت التوقعات في سبتمبر الماضي، تشير إلى ثلاث زيادات.

كما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المرجعي على المدى الطويل إلى 8ر2 بالمئة من 3 بالمئة.

وأضاف: ترى اللجنة أن المزيد من الزيادات التدريجية على المدى المستهدف لمعدل الفائدة الاتحادي يتوافق مع التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي وأوضاع سوق العمل القوية ووجود معدل تضخم قريب من نسبة 2 بالمئة المستهدفة على المدى المتوسط".

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع تأتي نتيجة مسار "معتدل" للنمو الاقتصادي في عام 2019 بعد رفع النمو في بداية 2018 .

وأكد باول "كان عام 2018 هو الأقوى" منذ الأزمة المالية في عام 2008 ولكن ربما يشير بعض التراجع في النمو العالمي وتقلب السوق المالية "إلى بعض التخفيف".