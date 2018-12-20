وفد برلماني يبحث حل أزمة شهادات الطلاب المصريين في أوكرانيا

الوفد يدعو لإقامة جامعة أوكرانية فى مصر على غرار الجامعة الأمريكية والبريطانية والألمانية



التقى وفد مجلس النواب المصري المتواجد في أوكرانيا حاليا، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس جمعية الصداقة البرلمانية "المصرية الأوكرانية"، بعدد من نواب البرلمان الأوكراني برئاسة رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأوكرانية المصرية.

وأشار السجيني، فى بيان صادر عن الوفد، اليوم الخميس، إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء للموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين كافة، وبحث سبل توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين مصر وأوكرانيا سواء على المستوى البرلماني أو الاقتصادي.

وقال السجيني: "العلاقات بين مصر وأوكرانيا تشهد تحسنا كبيرا لم يسبق له مثيل خلال الآونة الأخيرة، فخلال الستة أشهر الماضية زار وزير الخارجية الأوكراني مصر، ثم جاءت زيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر لأوكرانيا في شهر أكتوبر الماضى، واجتماع اللجنة المشتركة السابعة التى لم تنعقد منذ عام 2010، ثم جاءت زيارة الوفد البرلماني المصري حاليا، كل ذلك يعكس مدى حرص الطرفين على تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك حجم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة كثيرة جدا ومتنوعة، ويجب أن تكون قيمة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين بذات الحجم والقيمة".

من ناحية أخرى، أكد النائب أحمد السجيني، عقب لقاء ممثلي وزارة التربية والتعليم فى أوكرانيا، أن الزيارة لوزارة التربية والتعليم بأوكرانيا تطرقت إلى أزمة الطلبة المصريين الذين يدرسون فى أوكرانيا، وعددهم 2754 طالبا، وأزمة المكاتب الوسيطة بين الطالب والجامعات والسماسرة الذين يعرضون الطلاب للخديعة، مشيرا إلى أن ممثل وزارة التربية والتعليم في أوكرانيا تفهم هذه المسألة وأبلغ سفير مصر فى أوكرانيا، بأنه سيستقبل كل الشكاوى التى وردت للوزارة من الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف السجيني أن رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب سامي هاشم، تناول عن هذه المسألة، قائلا: "إن جودة التعليم والتأكد من الشهادات التى يحصل عليها الطالب عند التقدم للجامعات الأوكرانية، يجب أن تكون على رأس الاعتبارات حفاظا على مكانة الجامعات الأوكرانية، وأن مكاتب السماسرة الوسيطة تؤدى إلى إفساد الممارسة".

وأوضح الوفد البرلماني لمسئولي وزارة التربية والتعليم بأوكرانيا، أن المنفعة مشتركة، وأن الجانب المصري حريص على ألا يكون هناك أي شكاوى في مسألة تعرض الطلاب للخديعة، وأيضا حريص على مستويات الجودة فى التعليم، وحريص أيضا على الممارسة الخاصة بتبادل الخبرات فى مجال التعليم أن تكون محل اهتمام من الجانب الأوكراني.

ودعا الوفد البرلماني الجانب الأوكراني، إلى أهمية دراسة الاستثمار في مصر بمجال التعليم، بإقامة جامعة أوكرانية فى مصر على غرار الجامعة الأمريكية والبريطانية والألمانية.