انطلاق الدورة 33 لمهرجان التراث والثقافة «الجنادرية» السعودي

انطلق حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في دورته الثالثة والثلاثين تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس، والذي يقام تحت عنوان "وفاء وولاء".

وبدأ مهرجان الجنادرية بـ "سباق الهجن السنوي الكبير، كما أدت مجموعة من الفرق عروضاً شعبية".

وتحل إندونيسيا ضيف شرف هذا العام، وينشد الفنانان محمد عبده وراشد الماجد أوبريت بعنوان "تدلل يا وطن" في حفل الافتتاح.

وكان الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) السعودي، أعلن مؤخرا أن المهرجان هذا العام سيمتد 3 أسابيع من 20 كانون أول/ديسمبر الجاري وحتى 9 كانون ثان/يناير القادم، ويدشن أجنحة جديدة تشمل الجوف وتبوك، فيما سيضم بوابات جديدة.

ويعد "الجنادرية" أكبر مهرجان تراثي سعودي، وواحدًا من أشهر المهرجانات الثقافية في العالم، ويشارك سنويا في الفعاليات: الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، ومصر. ويحضره سنويا كبار الشخصيات من دول العالم.

ويشارك في الفعاليات الثقافية والتراثية ما يزيد على 150 من المؤسسات والقطاعات الحكومية السعودية من خلال الأجنحة والمباني التراثية والمعارض الفنية الثقافية، إضافة لأكثر من 700 مشارك في الفرق الشعبية لكل من: السعودية والإمارات والبحرين وعمان.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين السعوديين والخليجيين من بينهم ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، والشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لملك مملكة البحرين، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة، وشهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة سلطان عُمان.