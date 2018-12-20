الاتحاد الأوروبي يوافق على إصلاح سوق الطاقة ومنح مزايا للمستهلكين

وافق مفاوضو الاتحاد الأوروبي، على إدخال إصلاحات جديدة لسوق الطاقة من أجل التحول لمصادر طاقة صديقة للمناخ، تسمح للمستهلكين بالاختيار بين مزودي الطاقة، أو تغييرهم، بطريقة أسهل.

واتفق مفاوضون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومن البرلمان الأوروبي، على ألا يدعم الاتحاد الأوروبي محطات الفحم أو محطات الطاقة الاحتياطية بعد عام 2025 حيث يتعين أن تتحول أسواق الطاقة إلى مصادر طاقة أكثر نظافة.

ورحب دعاة حماية البيئة ووكالات حماية المستهلك بالاتفاق.

وقالت مونيك جوينز، المدير العام للمنظمة الأوروبية لحماية المستهلك: "بشكل عام، هذا اتفاق جيد للمستهلكين، سيساعد في تحول سوق الكهرباء إلى سوق أكثر صداقة للمستهلك. على سبيل المثال، سيساعد (الاتفاق) في تحسين درجة وضوح فواتير الكهرباء، وهي شيء يجد 40 بالمئة من المستهلكين صعوبة في فهمه".

كما سيسهل الاتفاق عملية مقارنة أسعار الكهرباء ويوفر التكلفة والتحول إلى مزودي خدمة مختلفين. وسيفيد الإجراء الأشخاص الذين يقومون بتوليد الطاقة لأنفسهم، من خلال ألواح الطاقة الشمسية، على سبيل المثال.