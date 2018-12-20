روسيا: نود أن نفهم ماذا تعني واشنطن بالمرحلة الجديدة من الحملة في سوريا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تود أن تفهم ما تعنية الولايات المتحدة بالمرحلة الجديدة من الحملة" في سوريا، التي أعلن عنها البيت الأبيض بعد انسحاب قواته.

وقالت المتحدثة، في تصريح أوردتها وكالة أنباء"سبوتنيك" الروسية أمس الأربعاء، "الولايات المتحدة ذكرت أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، لم يُعرف بعد عن ماهية هذه المرحلة الجديدة.. لا توجد تفاصيل، لكن ظاهريًا تكمن في حقيقة أن القوات سوف تسحب".

وأضافت "أود، أن أفهم ما هو متوقع في المرحلة الجديدة من الحملة السورية، وأنه لن يحدث مثل ما حدث على سبيل المثال في أفغانستان سحب القوات كليًا، أو إعادة مرة أخرى، على مدار أعوام كثيرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن الحرب ضد "داعش" كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، مساء أول أمس الثلاثاء، أن واشنطن بدأت عملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، موضحة "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".