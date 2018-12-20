اليونان: تطابق وجهات النظر بين نيقوسيا وأثينا حول القضية القبرصية

قال وزير الخارجية اليوناني بالإنابة جورج كاتروجالوس إن قبرص واليونان لديهما وجهات نظر متطابقة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية.

وأكد كاتروجالوس - في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية اليوم الخميس- ضرورة التحضير الجيد قبل استئناف المفاوضات المتعلقة بالمشكلة القبرصية بهدف التوصل إلى أفضل الفرص الممكنة التي تؤدي إلى نتائج إيجابية، وذلك في أعقاب الاجتماع الوزاري الثلاثي بين قبرص واليونان والأردن.

وأضاف أن قبرص واليونان بانتظار أفكار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول قبرص جين هول لوت.

وأشار كاتروجالوس إلى ضرورة تسليط الضوء على المشكلة القبرصية باعتبارها مسألة قانون دولي، وكذلك ضرورة تأكيد أن التقدم الذي تم إحرازه في كران مونتانا المتعلق بمسألة الضمانات وعدم وجود القوات الأجنبية في الجزيرة، سيُطرح في إطار العملية الجارية لوضع الشروط التي ستمهد الطريق لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالقضية القبرصية.

ولفت إلى أن التعاون مع الأردن له أهمية خاصة في هذا الاتجاه، مضيفا أن وزراء قبرص واليونان والأردن أجروا محادثات مهمة للغاية، وأنه يعتبر أن الاجتماع الثلاثي كان ناجحا بشكل خاص، وأوضح أنه قد مهد الطريق للقمة الثلاثية التي ستعقد خلال النصف الأول من عام 2019.