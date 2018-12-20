الاستخبارات العراقية تعتقل «أخطر إرهابية» بداعش في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال من وصفتها بأنها أخطر إرهابية بتنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في منطقة حمام العليل بالموصل، موضحة أن المعتقلة هي أم وزوجة وشقيقة لقياديين في تنظيم "داعش".

وقالت مديرية الاستخبارات - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن قوة مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 نفذت عملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على إحدى الإرهابيات العاملات كعنصر أمني مع عصابات داعش الإرهابية في منطقة حمام العليل بالموصل".

وأشار البيان أيضا إلى أن المعتقلة من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.