محكمة العدل الأوروبية: يجوز لألمانيا ترحيل شخص أدين في قضايا جنائية إلى تركيا

قضت محكمة العدل الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بحق السلطات الألمانية في ترحيل شخص أدين في قضايا جنائية من ألمانيا إلى تركيا رغم أنه ولد في ألمانيا.

ورأت المحكمة -في حكمها الذي أعلنت عنه اليوم الخميس- أنه وفي ضوء عِظم الجرائم التي ارتكبها الشخص المعني وفي ضوء عدم اندماجه في المجتمع، فإن «ترحيله لا يخالف القانون».

وكان الرجل الذي يعيش في مدينة شبيَر الألمانية قد دفع ضد قرار ترحيله، حيث إن له ابنة من امرأة ألمانية.

ودفع الرجل بأن قرار ترحيله ينتهك حقه في الحياة الشخصية والأسرية.

ولكن المحكمة لم تقتنع بهذا الدفع، حيث رأت أن التدخل في حياته الشخصية ضروري من أجل الصالح العام.

ولد هذا الرجل عام 1980 بمدينة «نويشتات أن دير فاينشتراسه» وحصل عام 1996 على إقامة مفتوحة، ثم أدين في السنوات التالية عدة مرات بسبب المخدرات، حكم عليه في إحدى هذه المرات بسجن عدة سنوات.

وصدرت منذ عام 2002 عدة أحكام بترحيل الرجل، ولكنه نجح في الدفاع عن نفسه ضد هذه الأحكام.

وعندما فشل الرجل عام 2015 في الاستئناف ضد هذه الأحكام أمام المحكمة الدستورية العليا قررت السلطات الألمانية ترحيله، ولكنها فشلت في ذلك بسبب نقص بعد الوثائق الضرورية لذلك.

ودفعت محكمة العدل الأوروبية في حكم اليوم بأن الرجل لم يندمج في المجتمع الألماني رغم أنه يعيش فيها منذ مولده.

كما شدد قضاة المحكمة على أن الدول تتمتع بحجم كبير من الاستقلالية لتقرير أي الأجانب الذين تسمح لهم بالعيش على أراضيها.

وقالت المحكمة إن هناك أسباب كافية بشكل إجمالي تبرر السماح بترحيله.