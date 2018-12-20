مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في اقتحام حافلة ممرا للمشاة غربي تركيا

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قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون أمس الأربعاء، عندما اقتحمت حافلة سياحية ممرا للمشاة في مدينة أزمير غربي تركيا.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن الحافلة اصطدمت بمؤخرة حافلة صغيرة ثم اقتحمت ممر المشاة.
ولم يتضح بعد سبب الاصطدام .