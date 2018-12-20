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القبض على المشتبه به العاشر في ارتكاب جريمة اغتصاب جماعي في ألمانيا

فرايبورج - د ب أ
نشر فى : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 11:12 م | آخر تحديث : الخميس 20 ديسمبر 2018 - 11:12 م

ألقت السلطات الألمانية، القبض على مشتبه فيه يعتقد أنه العاشر، الذي شارك في عملية اغتصاب جماعي بمدينة فرايبورج بولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة والادعاء العام الألمانيان اليوم الخميس، إن الشاب /18 عاما/ والذي لا يقيم في مكان ثابت اكتشف بالقرب من مأوى جماعي في بلدة إيميندينجن بالولاية المذكورة.

وكان هذا الشاب نجح في الهرب من السلطات بعد الحادث حتى الآن، إلا أنه ألقي القبض عليه بعد عدة ساعات يوم أمس الأربعاء في فرايبورج.

وكان هذا الشاب الجزائري الأصل معروفا للشرطة من خلال جنح سرقة ممتلكات وحيازة مخدرات.

كانت التحقيقات أثبتت أن فتاة في الثامنة عشرة تعرضت منتصف أكتوبر الماضي، لعملية اغتصاب على يد ما لا يقل عن عشرة رجال بعد خروجها من مرقص في فرايبورج.

ألقت السلطات القبض على تسعة من المشتبه فيهم – ثمانية سوريين في عمر بين الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين، بالإضافة إلى ألماني في الخامسة والعشرين بدون خلفية هجرة.

كان شهود أدلوا بأوصاف المشتبه فيه العاشر.

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