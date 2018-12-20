الدولار يتراجع لكنه يبتعد عن مستويات متدنية

ابتعد الدولار عن مستويات متدنية كان قد سجلها أمس الأربعاء، لكنه ظل منخفضا بشكل عام بعد أن جاء توجيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص دورة تشديد السياسة النقدية أقل ميلا إلى التيسير مما كان متوقعا.

كان الدولار سجل أدنى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الين وأقل مستوى في نحو أسبوع مقابل اليورو قبل أن يعوض بعض خسائره بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الدولار في تعاملات بعد ظهر أمس الأربعاء، في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة مقابل الين إلى 112.36 ين، بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1382 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات كبرى، 0.2 بالمئة إلى 96.940 .