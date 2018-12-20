المحكمة العليا بالبرازيل تعلق إخلاء سبيل الرئيس السابق دا سيلفا

علق رئيس المحكمة العليا بالبرازيل دياس توفولي تنفيذ حكم قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مشيرا إلى أن المحكمة ستنظر القضية في أبريل.

وقال توفولي - في حيثيات الحكم وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس - "إن اتخاذ القرار في القضية سيرجع إلى القضاة الأحد عشر جميعا".

وأضاف أن القضية ستنظر في العاشر من أبريل، في نقاش يتطرق إلي جوانب دستورية أعمق، ويمكن أن يترك أثرا واضحا على التحقيقات في قضايا الفساد بالبرازيل ونظام البت في القضايا الجنائية.

يُذكر أن لولا دا سيلفا شخصية يسارية بارزة وواحدا من أكثر السياسيين شعبية في البرازيل، لكنه أيضا محط انتقاد شديد من جانب اليمين الذي يلقي باللائمة عليه في سنوات الفساد وانتهاج سياسات اقتصادية غير سليمة وارتفاع معدلات الجريمة.