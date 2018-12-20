نيكاراجوا تطرد منظمتين حقوقيتين إقليميتين

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طردت حكومة نيكاراجوا، أمس الأربعاء، منظمتين تابعتين للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، حسبما أكدت اللجنة.

وانتقدت منظمة الدول الأمريكية القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس دانيل أورتيجا، قائلة إنه "يعمق الاستبداد في نيكاراجوا".

وكانت المنظمتان الحقوقيتان قد أرسلتا إلى نيكاراجوا عقب اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في نيسان/أبريل.

وقمعت حكومة أورتيجا بالقوة الاحتجاجات التي أشعلتها إصلاحات تتعلق بالضمان الاجتماعي.

وقتل أكثر من 500 شخص وجرح أكثر من أربعة آلاف آخرين واعتقل أكثر من 600 شخص، حسب نشطاء حقوقيين.