الصين تعارض بشدة قانون «دخول التبت» الأمريكي وتؤكد أنه يحمل إشارات سلبية وخاطئة

أعربت الصين اليوم الخميس عن معارضتها الشديدة لمشروع القانون المتعلق بالتبت الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتباره تدخلا في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن القانون يحمل إشارات سلبية وخاطئة.

ووقع ترامب مشروع قانون بشأن "دخول التبت"، يستهدف "تعزيز دخول التبت أمام الدبلوماسيين والصحفيين والسياح الأمريكيين، عبر منع الدخول إلى الولايات المتحدة للمسؤولين الصينيين الذين تعتبرهم واشنطن مسؤولين عن تقييد الدخول للتبت".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن القانون يعد تدخلا في الشؤون الداخلية الصينية، ويتعارض مع الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، مؤكدة أن الشؤون الخاصة بالتبت هى شؤون داخلية صينية لا يمكن لأية دولة أخرى التدخل فيها.

وأضافت يينغ أن من حق أي أجنبي يرغب في زيارة منطقة التبت ذاتية الحكم أن يتقدم بذلك عبر القنوات الطبيعية، لافتة إلى أن عددا كبيرا من السكان المحليين والأجانب يزورون التبت كل عام للسياحة أو للقيام بالأعمال.

وحثت يينغ الولايات المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية، ووقف تفعيل هذا القانون لتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية والتعاون في المجالات الرئيسة.