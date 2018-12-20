رئيس الإنتربول يحذر من ظهور «داعش 2»

حذر الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، يورجن شتوك، أمس الأربعاء، من أن العديد من دول العالم قد تواجه موجة ثانية من الانشطة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حيث يقترب موعد الافراج عن كثيرين من مؤيدي الجماعة، مما أدينوا في جرائم إرهابية ثانوية.

وقال شتوك للصحفيين في باريس، إن كثيرين ممن أدينوا بدعم الجماعات الإرهابية أو بأنهم كانوا على صلة بها، قد تلقوا "أحكاما بالسجن، ربما لعامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام، لأنهم لم يدانوا (بالتورط) في هجمات إرهابية فعلية."

وأضاف: " في أجزاء عدة من العالم، سيتم إطلاق سراح هذه الأجيال من المؤيدين الأوائل، والإرهابيين الاوائل، خلال بضع سنوات."

وأوضح شتوك أنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى موجة "داعش 2" محتملة.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية لجأ إلى العنف المفرط في المناطق الشاسعة، التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، قبل هزيمته، كما تبنى العديد من الهجمات الإرهابية في بقاع أخرى من العالم.