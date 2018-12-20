السويد تتعامل مع واقعة انفجار بمدرسة على أنها عمل إرهابي محتمل

جرى، اليوم الخميس، القبض على رجل لصلته بانفجار بمدرسة فنية في جنوب السويد، وفقا لما أعلنته الشرطة، التي أضافت أنها تحقق في الواقعة على أنها عمل إرهابي محتمل.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أي شخص في الانفجار، وتقوم الشرطة وفرق تفكيك القنابل بعملية بحث بالمدرسة، وسوف يتم أيضا تفتيش منزل المشتبه به.

وتم أيضا إلقاء القبض على الرجل، وهو في العشرينيات من عمره، بالقرب من المدرسة، حسبما قاله رئيس الشرطة بار سيديرهولم، للصحفيين، ومن المقرر استجواب المشتبه به لاحقا.

وقال سيديرهولم، إنه يشتبه في أن الانفجار عمل إرهابي؛ بسبب وقوعه في "منطقة عامة حيث نعتقد أنه كان يهدف لإيذاء مواطنين".