قالت مصادر مطلعة، إن مصرف "بانكا مونتي دي باشي دي سيينا" الإيطالي المتعثر اقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي لبيع جزء من ديونه المشكوك في تحصيلها بقيمة 2.1 مليار يورو (2.4 مليار دولار) إلى مجموعة من المستثمرين منهم مصرف "بانكا إيفس" و"كريديتو فوندياريو".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصفقة التي يطلق عليها اسم "مشروع ميرلينو" تتضمن بيع 4 مجموعات قروض غير مضمونة بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أن بنك "كريديتو فوندياريو" من بين المؤسسات التي قدمت عروضا لشراء جزء من هذه الديون.



وذكرت المصادر أنه من المتوقع الإعلان رسميا عن الصفقة مطلع الأسبوع المقبل. وتمثل هذه الصفقة جزءا من خطة الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي المتعثر "ماركو موريللي" الرامية إلى تخليص البنك من ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 7ر3 مليار يورو خلال الشهور المقبلة. كان البنك قد عقد في وقت سابق من العام الحالي صفقة لتوريق ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 1ر24 مليار يورو، وهي أكبر صفقة توريق ديون متعثرة في أوروبا حتى الآن.