رئيس سريلانكا يعين حكومة تضم 30 وزيرا

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عين الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم الخميس، حكومة تضم 30 وزيرا؛ وذلك بعد أيام من عودة رانيل ويكرمسينج لرئاسة الوزراء.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أنه أعيد تعيين مانجالا ساماراويرا وزيرا للمالية بينما يدرس البرلمان ميزانية مؤقتة تستهدف تفادي توقف الحكومة عن العمل اعتبارا من الأول من يناير.

وكان رانيل ويكرمسينج قد أدى اليمين رئيسا لوزراء سريلانكا يوم الأحد الماضي؛ ليعود إلى السلطة بعد أسابيع من إطاحة الرئيس السريلانكي به في ظروف مثيرة للجدل.

يُذكر أن سريلانكا شهدت خلال الفترة الماضية أزمة اقتصادية، ما قاد البلاد إلى احتجاجات وخفض تصنيف سريلانكا الائتماني.